Volkan Demirel etkisi! Emre Mor rüzgar gibi esti...

39 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Opta'nın verilerine göre; Profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, 1983'ten bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.