Volkan Demirel etkisi! Emre Mor rüzgar gibi esti...
Spor haberleri... Kariyerinde yaşadığı parlamanın ardından düşüş yaşayan Emre Mor yeniden parladı. Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'in ilk 11'de şans verdiği Emre Mor Kayserispor karşısında göz dolduran bir oyuna imza attı. Mücadelede hat-trick yapan genç oyuncu sosyal medyada gündem oldu.
Kariyerinde yaşadığı parlamanın ardından düşüş yaşayan Emre Mor yeniden parladı. Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'in ilk 11'de şans verdiği Emre Mor Kayserispor karşısında göz dolduran bir oyuna imza attı.
EMRE MOR'DAN HAT-TRICK
Karagümrükl'e galibiyeti getiren golleri 10. 36. ve 75. dakikalarda Emre Mor kaydetti.
VOLKAN DEMİREL'E KOŞTU
Emre Mor attığı gol sonrası Volkan Demirel'E koştu. Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle birlikte oyuna etki etmeye başlayan Mor İstanbul ekibiyle çıktığı 22 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.
39 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan Opta'nın verilerine göre; Profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'i Kayserispor karşısında yapan Emre Mor, 1983'ten bu yana Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla bunu başaran ilk oyuncu oldu.