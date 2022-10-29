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Haberler Spor Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...

Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek. İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar...

Özel haber
takvim.com.tr
Muhammed Güneroğlu
29.10.2022 15:48 - Son Güncelleme: 29.10.2022 15:48
Beşiktaş’ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş’in yapacağı o dokunuş...

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A YAPACAĞI DOKUNUŞLAR

İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar...

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Beşiktaş’ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş’in yapacağı o dokunuş...

1-BEŞİKTAŞ YENİDEN PAS TAKIMI OLACAK

Valerien Ismael yönetiminde yüzde 48.4 topla oynayan Beşiktaş son dönemin en düşük oranında kalmıştı. Güneş'in gelişiyle beraber Siyah-Beyazlılar yeniden pas takımı olacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi en az yüzde 55 topla oynama oranına ulaşacak.

Beşiktaş’ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş’in yapacağı o dokunuş...

2-ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR

Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.

Beşiktaş’ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş’in yapacağı o dokunuş...

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek.

Beşiktaş’ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş’in yapacağı o dokunuş...

3-KARA KARTAL, GÜNEŞ'LE KANATLANACAK!

2015-2019 arasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş hep başarılı kanat organizasyonları ile Süper Lig'e damga vurmuştu. Tecrübeli hocanın dönüşüyle Siyah-Beyazlılar'da kanatlar daha çok çalışacak. Bekler sürekli hücuma çıkacak. Beşiktaş hücumda çok yönlü olacak.

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