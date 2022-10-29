Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek. İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar...
ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A YAPACAĞI DOKUNUŞLAR
İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar...
1-BEŞİKTAŞ YENİDEN PAS TAKIMI OLACAK
Valerien Ismael yönetiminde yüzde 48.4 topla oynayan Beşiktaş son dönemin en düşük oranında kalmıştı. Güneş'in gelişiyle beraber Siyah-Beyazlılar yeniden pas takımı olacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi en az yüzde 55 topla oynama oranına ulaşacak.
2-ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR
Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başladı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek.
3-KARA KARTAL, GÜNEŞ'LE KANATLANACAK!
2015-2019 arasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş hep başarılı kanat organizasyonları ile Süper Lig'e damga vurmuştu. Tecrübeli hocanın dönüşüyle Siyah-Beyazlılar'da kanatlar daha çok çalışacak. Bekler sürekli hücuma çıkacak. Beşiktaş hücumda çok yönlü olacak.