Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...

2-ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR

Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.