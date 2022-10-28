Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisizliğini sürdürdü. Fransız ekibi Rennes'i konuk ettiği mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip pes etmeyerek skoru 3-3'e getirdi. Maçın ardından spor yazarları çarpıcı ifadelerle maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...
28.10.2022 09:24 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:31
EMRE BOL - BİTTİ DEMEDİK Kİ!
Eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Rennes zaten Fenerbahçe'den daha iyi ve daha organize bir takım. Ama şunu net söyleyebilirim ki sarı-lacivertlilerin kadro derinliği çok daha iyi durumda.
Jesus ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ne kadar kurt bir hoca olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi. Rennes takımı Fenerbahçe'den iyi olabilir ama hiç şüphesiz teknik direktörü iyi olan taraf sarı-lacivertlilerdi.