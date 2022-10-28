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Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisizliğini sürdürdü. Fransız ekibi Rennes'i konuk ettiği mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip pes etmeyerek skoru 3-3'e getirdi. Maçın ardından spor yazarları çarpıcı ifadelerle maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...

28.10.2022 09:24 - Son Güncelleme: 28.10.2022 09:31
Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

EMRE BOL - BİTTİ DEMEDİK Kİ!

Eğri oturalım, doğruyu konuşalım. Rennes zaten Fenerbahçe'den daha iyi ve daha organize bir takım. Ama şunu net söyleyebilirim ki sarı-lacivertlilerin kadro derinliği çok daha iyi durumda.

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Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

Altay'ı yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerin ıslıklamasına üzüldüm. İlk yarıdaki skoru sadece onun hataları üzerinden değerlendirmek haksızlık olur.

Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

O sadece hatalar zincirinin son halkasıydı. Bu sezona iyi başlamadığı muhakkak. Büyük takım kalecisinin en azından bir kaç topu çıkarması gerekiyor.

Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

Jesus'un savunmayı önde kurma sistemi zaman zaman bu sıkıntılara yol açabiliyor. Özellikle de Rennes gibi 3. bölgesi hareketli takımlar karşısında...

Fenerbahçe-Rennes maçı sonrası Altay Bayındır için flaş sözler: Üzüldüm

Jesus ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ne kadar kurt bir hoca olduğunu bir kez daha hepimize gösterdi. Rennes takımı Fenerbahçe'den iyi olabilir ama hiç şüphesiz teknik direktörü iyi olan taraf sarı-lacivertlilerdi.

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