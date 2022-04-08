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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz'den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz'den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, İsmail Kartal ile başarılı sonuçlara imza atarken gelecek sezon için teknik direktörünün kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Portekizli gazeteci Nuo Paralvas'a göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile masaya oturdu. İşte detaylar....

Onur Koçhan
takvim.com.tr
08.04.2022 12:40 - Son Güncelleme: 08.04.2022 12:40
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Sarı-Lacivertliler ile ilgili birçok teknik direktörün ismi geçiyor. Alman teknik adam Joachim Löw ve Jorge Jesus ise en güçlü adaylar.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Portekiz medyasından A Bola, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili flaş bir habere imza attı. Portekizli gazeteci Nuo Paralvas'a göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile masaya oturdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Portekiz gazetesi A Bola'nın yazarı Paravas'ın bugünkü haberine göre Fenerbahçe başkanı Ali Koç bu hafta başında Jorge Jesus'u ikna etmek için Lisbon'a gitti. Masada oldukça yüklü bir kontratın Jorge Jesus için beklediği iddia ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, 28 Aralık'tan beri işsiz… 4-1-3-2 sistemini benimseyen Jorge Jesus, Portekiz ekibiyle bu sezon 30 maça çıktı. 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 2.17 puan ortalaması yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

67 yaşındaki teknik adam, Flamengo, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga, Belenenses, Leiria, Moreirense, Vit.Guimaraes, Vitoria Setubal gibi takımları da çalıştırdı. Görev aldığı son 5 dönemde 2 puan ortalamasının altına düşmedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...

Tecrübeli teknik adam Benfica ile 3 kez Portekiz Ligi'ni kazandı. Oynattığı dominant futbol ile taraftarların her zaman gözbebeği olmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz’den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...
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