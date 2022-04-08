Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz'den flaş Jorge Jesus iddiası! İsmail Kartal sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, İsmail Kartal ile başarılı sonuçlara imza atarken gelecek sezon için teknik direktörünün kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Portekizli gazeteci Nuo Paralvas'a göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile masaya oturdu. İşte detaylar....
Sarı-Lacivertliler ile ilgili birçok teknik direktörün ismi geçiyor. Alman teknik adam Joachim Löw ve Jorge Jesus ise en güçlü adaylar.
Portekiz medyasından A Bola, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili flaş bir habere imza attı. Portekizli gazeteci Nuo Paralvas'a göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile masaya oturdu.
Portekiz gazetesi A Bola'nın yazarı Paravas'ın bugünkü haberine göre Fenerbahçe başkanı Ali Koç bu hafta başında Jorge Jesus'u ikna etmek için Lisbon'a gitti. Masada oldukça yüklü bir kontratın Jorge Jesus için beklediği iddia ediliyor.
Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jorge Jesus, 28 Aralık'tan beri işsiz… 4-1-3-2 sistemini benimseyen Jorge Jesus, Portekiz ekibiyle bu sezon 30 maça çıktı. 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 2.17 puan ortalaması yakaladı.
Tecrübeli teknik adam Benfica ile 3 kez Portekiz Ligi'ni kazandı. Oynattığı dominant futbol ile taraftarların her zaman gözbebeği olmayı başardı.