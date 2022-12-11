Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim
Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarla elenmesi sonrası 6 yıldır takımı çalıştıran Tite görevi bırakmıştı. Brezilya basını, Tite'nin yerine Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un geçebileceğini duyurmuştu. Ancak UOL Esporte'nin haberine göre; takımın ağır toplarının gönlündeki hoca başka birisi. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek haber Brezilya basınından geldi. Sambacılar'ın Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etmesinden sonra gözler, bir dönem Flamengo'yu çalıştıran ve çok da başarılı olan Jorge Jesus'a çevrilmişti. Brezilyalılar, Jesus'un milli takımın başına geçeceğini konuşmaya başlamıştı fakat farklı bir iddia ortaya atıldı.
UOL Esporte'nin yaptığı habere göre; Brezilya'nın yıldızları Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Antony ve Bruno Guimaraes; Fluminense'nin Teknik Direktörü Fernando Diniz'i takımın başında görmek istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcıyı çok beğenen futbolcuların, milli takım yönetiminde bulunan yetkililere bu durumu rapor ettiği ortaya çıktı.
Neymar'ın Temmuz 2022'de attığı tweette, "Bir menajer olarak Diniz'i gerçekten seviyorum, Brezilya'da yeterince şans bulamaması çok üzücü" dediği hatırlatıldı.