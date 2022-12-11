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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a penaltılarla elenmesi sonrası 6 yıldır takımı çalıştıran Tite görevi bırakmıştı. Brezilya basını, Tite'nin yerine Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un geçebileceğini duyurmuştu. Ancak UOL Esporte'nin haberine göre; takımın ağır toplarının gönlündeki hoca başka birisi. Detaylar haberimizde...

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
11.12.2022 20:36 - Son Güncelleme: 11.12.2022 20:36
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek haber Brezilya basınından geldi. Sambacılar'ın Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda etmesinden sonra gözler, bir dönem Flamengo'yu çalıştıran ve çok da başarılı olan Jorge Jesus'a çevrilmişti. Brezilyalılar, Jesus'un milli takımın başına geçeceğini konuşmaya başlamıştı fakat farklı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

UOL Esporte'nin yaptığı habere göre; Brezilya'nın yıldızları Neymar, Dani Alves, Thiago Silva, Antony ve Bruno Guimaraes; Fluminense'nin Teknik Direktörü Fernando Diniz'i takımın başında görmek istiyor. 48 yaşındaki çalıştırıcıyı çok beğenen futbolcuların, milli takım yönetiminde bulunan yetkililere bu durumu rapor ettiği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

ATTIĞI TWEET ORTAYA ÇIKTI
Kaptan Daniel Alves ve Neymar'ın başına çekiği oyuncu kadrosunun, yetkililere baskı yaptığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

Neymar'ın Temmuz 2022'de attığı tweette, "Bir menajer olarak Diniz'i gerçekten seviyorum, Brezilya'da yeterince şans bulamaması çok üzücü" dediği hatırlatıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Jorge Jesus’u isteyen Brezilya’dan müjdeli haber! İşte futbolcuların gönlündeki isim

FENOMEN RONALDO DA ONU İSTİYOR
Brezilya tarihinin en önemli oyuncularından olan Ronaldo Nazario'nun da Diniz ile olumlu görüşleri var. Ronaldo'nun, "Fernando Diniz, Brezilya takımı için çekici olabilir.

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