Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!
Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının en iyi oyuncuları belli oldu. 4 maçta elde edilen verimlilik puanlarına göre zirveye 9.1 puanla Lionel Messi tırmandı. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst da 8.5 puanla Messi'nin partneri oldu. Hırvatistan'da ise 4 futbolcu 11'e adını yazdırmayı başardı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda takımların özelinde futbolcuların bireysel performansları da konuşulmaya devam ediyor. Arjantin ile Hollanda'nın karşılaştığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Lionel Messi ile Portakallar'da 2 müthiş şutla fileleri sarsan Wout Weghorst, çeyrek finalin en iyi 11'ine adını yazdırdı.
LİVAKOVİC PRİM YAPTI
2018'deki Dünya Kupası'nda final oynayıp ikinci olan Hırvatistan, turları seri penaltı atışlarıyla geçiyor. Hırvatlar, son 16 turunda Japonya'yı çeyrek finalde ise Brezilya'yı penaltılarda eledi. Bu maçlarda kaleci Dominic Livakovic devleşen isim oldu. Livakovic, hem maç içinde hem penaltılarda yaptığı kurtarışlarla ön planda yer aldı. 27 yaşındaki eldiven 9.0 puanla çeyrek finalin en iyi kalecisi oldu.
Hırvatistan'da sağ bek Josip Juranovic 7.6 puan toplarken, stoper Dejan Lovren ise 7.4 puanla 11'de kendine yer buldu.