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Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının en iyi oyuncuları belli oldu. 4 maçta elde edilen verimlilik puanlarına göre zirveye 9.1 puanla Lionel Messi tırmandı. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst da 8.5 puanla Messi'nin partneri oldu. Hırvatistan'da ise 4 futbolcu 11'e adını yazdırmayı başardı.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
11.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 11.12.2022 21:48
Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

2022 Katar Dünya Kupası'nda takımların özelinde futbolcuların bireysel performansları da konuşulmaya devam ediyor. Arjantin ile Hollanda'nın karşılaştığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Lionel Messi ile Portakallar'da 2 müthiş şutla fileleri sarsan Wout Weghorst, çeyrek finalin en iyi 11'ine adını yazdırdı.

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Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

Messi, 9.1 puanla 11 ismin en çok verimlilik puanını elde eden ismi oldu. Messi'nin partneri ise 8.5 puanla Weghorst oldu.

Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

LİVAKOVİC PRİM YAPTI

2018'deki Dünya Kupası'nda final oynayıp ikinci olan Hırvatistan, turları seri penaltı atışlarıyla geçiyor. Hırvatlar, son 16 turunda Japonya'yı çeyrek finalde ise Brezilya'yı penaltılarda eledi. Bu maçlarda kaleci Dominic Livakovic devleşen isim oldu. Livakovic, hem maç içinde hem penaltılarda yaptığı kurtarışlarla ön planda yer aldı. 27 yaşındaki eldiven 9.0 puanla çeyrek finalin en iyi kalecisi oldu.

Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

Hırvatistan'da sağ bek Josip Juranovic 7.6 puan toplarken, stoper Dejan Lovren ise 7.4 puanla 11'de kendine yer buldu.

Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

Savunmanın önünde Marcelo Brozovic, 7.6 puanla kadroya giren dördüncü Hırvat futbolcu olmayı başardı.

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