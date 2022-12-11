Dünya Kupası çeyrek finaline Lionel Messi damgası!

LİVAKOVİC PRİM YAPTI

2018'deki Dünya Kupası'nda final oynayıp ikinci olan Hırvatistan, turları seri penaltı atışlarıyla geçiyor. Hırvatlar, son 16 turunda Japonya'yı çeyrek finalde ise Brezilya'yı penaltılarda eledi. Bu maçlarda kaleci Dominic Livakovic devleşen isim oldu. Livakovic, hem maç içinde hem penaltılarda yaptığı kurtarışlarla ön planda yer aldı. 27 yaşındaki eldiven 9.0 puanla çeyrek finalin en iyi kalecisi oldu.