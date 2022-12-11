Vav TV İzle
Haberler Spor Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

Portekiz'i deviren Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Fas, zaferi şükür secdesi yaparak kutladı. Öte yandan Fas'ın tarihi başarısı İslam aleminde de büyük sevinçle karşılandı.

11.12.2022 01:54 - Son Güncelleme: 11.12.2022 01:55
Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas’tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

Fas, Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas’tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fas ile Portekiz, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti.

Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas’tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

YARI FİNALE YÜKSELEN İLK AFRİKA TEMSİLCİSİ
Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'i de yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas’tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas’tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu

ZAFERİ SECDE İLE KUTLADILAR
Fas, Portekiz galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı ve zaferi secde ile kutladı. Coşku yaşanan stadın yeşil çimleri, Faslı futbolcuların tur secdesine zemin oldu.

SON DAKİKA