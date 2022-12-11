Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas'tan şükür secdesi! İslam alemi tek yürek oldu
Portekiz'i deviren Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Fas, zaferi şükür secdesi yaparak kutladı. Öte yandan Fas'ın tarihi başarısı İslam aleminde de büyük sevinçle karşılandı.
11.12.2022 01:54 - Son Güncelleme: 11.12.2022 01:55
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fas ile Portekiz, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetti.
Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.