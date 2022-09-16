Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci Jorge Jesus ile küllerinden doğdu! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Rennes maçının yıldızlarındandı. Tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol ve hırsla taraftarlardan tam not aldı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Rennes maçının yıldızlarındandı… Tecrübeli futbolcu özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol ve hırsla taraftarlardan tam not aldı.
2021 yılının başında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte daha dominant bir futbol sergiliyor. Jesus da ona saha içinde daha çok özgürlük veriyor ve bu da sonuçlara yansıyor.
İrfan Can Kahveci geçen sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 4 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, bu gollerin tamamını Süper Lig'de kaydetti. Geçen sezon diğer kulvarlarda 5 maçta gol üretemedi.
Bu sezon Jorge Jesus ile bambaşka bir kimliğe bürünen İrfan Can, henüz 7 maçta 3 gole ulaştı ve neredeyse geride kalan sezonu yakaladı. Rennes maçında bir golü VAR'a takılan yıldız futbolcu takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Uzak mesafeden kaydettiği golle geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can Kahveci, bu maçla birlikte Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Kahveci, Rennes filelerine gönderdiği golle Portekizli yıldızı geride bırakarak Ekim 2019'dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.