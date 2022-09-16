Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci Jorge Jesus ile küllerinden doğdu! Dikkat çeken istatistik

2021 yılının başında Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte daha dominant bir futbol sergiliyor. Jesus da ona saha içinde daha çok özgürlük veriyor ve bu da sonuçlara yansıyor.

İrfan Can Kahveci geçen sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 4 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, bu gollerin tamamını Süper Lig'de kaydetti. Geçen sezon diğer kulvarlarda 5 maçta gol üretemedi.