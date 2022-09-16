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Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

Sevilla'a Marcao krizi! Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Brezilyalı stoper, taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu. Sevilla'ya gönül veren taraftarlar, henüz forma giymeyen Marcao üzerinden kulübe karşı isyan bayrağı çekti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
16.09.2022 12:41 - Son Güncelleme: 16.09.2022 12:41
Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu.

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Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

MARCAO HENÜZ FORMA GİYEMEDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın Temmuz ayında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği yıldız futbolcu Marcao, henüz takımında forma giymedi. İspanyol taraftarlar da kötü sonuçlar alınca Sambacı yıldızın durumunu sorgulamaya başladı.

Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

TARAFTAR ÇILDIRDI

Sevilla taraftarları, Marcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmaması üzerine kulüp yöneticilerine tehdite varacak sözler sarf etti. Özellikle sosyal medyadan Sevilla Başkanı ve yönetimi hedef gösterildi.

Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

Yeni takımı Sevilla'da sakatlığı nedeniyle 7 resmi maçı kaçıran Marcao, adeta İspanyol ekibini pişman etti. Sakatlığı bir türlü atlatamayan Marcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti

SAHALARA DÖNMESİ UZUN SÜRECEK

İspanya medyasına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek. Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.

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