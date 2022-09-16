Marcao krizi! Sevilla taraftarı isyan etti
Sevilla'a Marcao krizi! Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Brezilyalı stoper, taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu. Sevilla'ya gönül veren taraftarlar, henüz forma giymeyen Marcao üzerinden kulübe karşı isyan bayrağı çekti.
16.09.2022 12:41 - Son Güncelleme: 16.09.2022 12:41
Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların kazan kaldırmasına neden oldu.
SAHALARA DÖNMESİ UZUN SÜRECEK
İspanya medyasına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek. Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.