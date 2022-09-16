Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

İlhan Palut yönetiminde durdurulamaz bir performans gösteren Konyaspor ise ligde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan topladı. Yeşil beyazlı ekip, Başakşehir ile birlikte ligde mağlubiyet almayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.