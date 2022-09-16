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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede sarı kırmızılılar, lider Konyaspor'u mağlup etmek için çaba gösterecek. İşte Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin muhtemel 11'leri ve öne çıkan detayları...

takvim.com.tr
16.09.2022 16:01 - Son Güncelleme: 16.09.2022 16:01
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak.

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Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında üstün bir oyunla galibiyete uzanan sarı kırmızılı ekipte gözler yeni transfer Mauro Icardi'nin üzerine olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın Konyaspor karşılaşmasında ilk kez süre alabileceğinin sinyallerini vermişti.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

İlhan Palut yönetiminde durdurulamaz bir performans gösteren Konyaspor ise ligde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan topladı. Yeşil beyazlı ekip, Başakşehir ile birlikte ligde mağlubiyet almayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11’leri

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