Rize’de Karadeniz derbisi! İşte Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında muhtemel 11’ler

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen, rekorları yerle bir eden Trabzonspor, şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Karadeniz devinde vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Fırtına, bugün de Çaykur Rize'yi yenerek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.