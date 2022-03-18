Rize'de Karadeniz derbisi! İşte Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, 30. hafta mücadelesinde bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Fırtına, bugün de Çaykur Rize'yi yenerek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte Karadeniz derbisi öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.
Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen, rekorları yerle bir eden Trabzonspor, şampiyonluğa doğru koşar adım ilerliyor. Son olarak 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını evine getiren Karadeniz devinde vuslata sayılı günler kaldı. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde bulunan Fırtına, bugün de Çaykur Rize'yi yenerek hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu sezon 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Trabzonspor, kalan 9 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara da bağlı olarak lig tarihinin en erken şampiyonluğuna uzanmaya hazırlanıyor.
ŞAMPİYONLUK KAPIDA
En erken şampiyonluk senaryosuna göre, Trabzonspor ligin 31'inci haftasında takipçisi Konyaspor ile puan farkını 21'e çıkarırsa, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Bordo-mavililerin şampiyonluğa 2 hafta sonra ulaşması için 31'inci ve 32'nci hafta karşılaşmalarında 3'er puan kazanması, Konyaspor'un ise bu haftalardaki maçlarda puan alamaması gerekiyor.
Bu ihtimalin gerçekleşmemesi halinde ise Trabzonspor ile Konyaspor arasında ligin bitimine 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puan farkı oluşursa Fırtına'nın şampiyonluğu kesinleşecek. Trabzonspor, süper lig'in 30. haftasında bugün çaykur rizespor'a konuk olacak. ligde 70 puanla en yakın rakibi konyaspor'un 15 puan önünde lider olan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, kazanmayı planlıyor.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenerse 30. haftalar itibarıyla puan rekoruna ortak olacak. Bordo-mavililer, ligde 1995-96 sezonunun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti. Karadeniz devi, galip gelmesi durumunda 26 yıl sonra puan rekorunu yakalama başarısı gösterecek. Çaykur Rizespor'a ligde son olarak 2015'te Rize'de kaybeden Trabzonspor, rakibiyle 7 yılda oynadığı 10 lig maçında yenilmedi.
REKOR İÇİN SAHADA
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider olan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, kazanmayı planlıyor. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenerse 30. haftalar itibarıyla puan rekoruna ortak olacak.