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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için lige verilen koronavirüs arasında da çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte kurmaylar defansın göbeğine 2 takviye birden yapmayı planlarken, bu transferlerle sorunu çözmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda hedefleri belirleyen Fenerbahçe'de biri Almanya'dan diğeri ise İspanya'dan olmak üzere iki yıldızı birden gündeme alındı. İşte detaylar...

23.04.2020 10:05 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:06
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Başarısız geçen bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Simon Kjaer'den sonra aradaığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu seoznun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Brezilyalı yıldız yaptığı hatalarla saç baş yoldurtmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami de bekleneni veremeyince devre arasında takımdan gönderilmişti.

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