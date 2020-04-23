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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den defansa çifte takviye

Süper Lig'de yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için lige verilen koronavirüs arasında da çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bu sezon savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte kurmaylar defansın göbeğine 2 takviye birden yapmayı planlarken, bu transferlerle sorunu çözmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda hedefleri belirleyen Fenerbahçe'de biri Almanya'dan diğeri ise İspanya'dan olmak üzere iki yıldızı birden gündeme alındı. İşte detaylar...

23.04.2020 10:05 - Son Güncelleme: 23.04.2020 10:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





