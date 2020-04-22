Sivassporlu Emre Kılınç Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Şu an en doğru zaman"

"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"

Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.