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Sivassporlu Emre Kılınç Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Şu an en doğru zaman"
Sivassporlu Emre Kılınç Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! "Şu an en doğru zaman"
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sivasspor forması giyen Emre Kılınç, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirten yıldız oyuncu, "Belki o zaman şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman" diyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. İşte Emre Kılınç'ın açıklamaları...
22.04.2020 22:38
- Son Güncelleme: 22.04.2020 22:49
Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.
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Haldun Domaç'ın Youtube kanalında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde.
"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"
Galatasaray'da o zamanlar Sneijder, Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.
"EN ÇOK GALATASARAY ZORLADI"
Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.