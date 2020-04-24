Haberler
Galeri
Spor
Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı! Caner Erkin ve 3 diğer isim...
Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı! Caner Erkin ve 3 diğer isim...
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı. Sezonun ilk yarısında Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışında olan Sarı-lacivertliler'in, Beşiktaş'la sözleşme tazelemeyen, eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği iddia edilmişti. Hem Caner Erkin hem de ilgilendiği diğer futbolcuların transferi için Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar.
24.04.2020 12:04
- Son Güncelleme: 24.04.2020 12:04
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, antrenör arayışına hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takım için yerli yabancı birçok antrenör gündeme gelirken, bir yandan da şampiyonluk şansı bu sene zora giren Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezonun yapılanmasına ilişkin transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bir karara vardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi sezonu bitirmeden ve takımın başına getirilecek teknik direktörü belirlemeden hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesine girmeyecek.
Sarı-lacivertlilerde daha önce Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Caner Erkin'e teklif götürüldüğü yönünde haberler çıkmıştı...
Ancak Aytemiz Alanyasporlu N'Sakala'dan, Espanyol'lu Naldo'ya, Caner Erkin'den, Gerson Rodrigues'e kadar birçok futbolcuyla transfer görüşmelerine başlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmasına karşın Fenerbahçe'nin bağlayıcı bir adım atma niyetinde olmadığı öğrenildi.