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Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı! Caner Erkin ve 3 diğer isim...

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer kararı. Sezonun ilk yarısında Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından teknik direktör arayışında olan Sarı-lacivertliler'in, Beşiktaş'la sözleşme tazelemeyen, eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği iddia edilmişti. Hem Caner Erkin hem de ilgilendiği diğer futbolcuların transferi için Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. İşte detaylar.

24.04.2020 12:04 - Son Güncelleme: 24.04.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





