Son dakika Beşiktaş haberleri... Vincent Aboubakar transferinde flaş gelişme! Çeki aldı ve...

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI ABOUBAKAR

Son dakika bilgisine göre; Beşiktaş Kulübü, normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Weghorst için 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak. Kara Kartal, Weghorst'un vedasının ardından ise teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye bastı ve Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı.