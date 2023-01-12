Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak
Enner Valencia için sıraya girdiler! Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan transfer çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da kadrodaki oyuncularına çeşitli teklifler geliyor. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Enner Valencia da transfer döneminde öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki yıldız isim Fenerbahçe'de kalacak mı, hangi ülkelerden teklifler aldı? İşte Ekvadorlu oyuncunun geleceğiyle ilgili yaşanan sıcak transfer gelişmeleri ve detaylar...
Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinen ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda transfer piyasasını genişleten Enner Valencia birçok ülkeden teklif alıyor.
CRUZ AZUL, ÖNCE SUAREZ'İ TRANSFER ETMEK İSTEDİ
Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul, uluslararası düzeyde bilinen ve forvet oyuncusu transfer etmek için harekete geçti. Azul'un öncelikle Luis Suarez'e teklif yaptığı, Uruguaylı futbolcunun ise teklifi reddederek Brezilya ekibi Gremio'ya gittiği ifade edildi.
'ENNER VALENCİA FENERBAHÇE İLE KONTRAT YENİLEMEYECEK' İDDİASI
Azul, Suarez ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı gündemine aldı. Güney Amerika basınında yer alan haberlerde Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 6 içinde biteceği ve futbolcunun kontrat yenilemeyi düşünmediği aktarıldı. Bu nedenle futbolcunun Cruz Azul için cazip bir oyuncu olduğu vurgulandı.
VALENCIA'NIN TALİBİ ÇOK
Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta 15 gol atıp 4 asist yapan, Katar'daki Dünya Kupası'nda ise ev sahibine 2, Hollanda'ya da 1 gol atan Enner Valencia'ya ilgi gösteren kulüpler, Cruz Azul ile sınırlı değil. Oyuncu birçok ülkeden kulübün radarında.
RIVER VE INTERNACIONAL DE DEVREDE
Brezilya'dan Internacional Kulübü, Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan Arjantin basınında da Enner Valencia'ya River Plate'in yoğun ilgi gösterdiği belirtişdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımların da hakkında araştırma yaptığı futbolcunun kariyerine Tangocular ile birlikte devam edebileceği iddia ediliyor.