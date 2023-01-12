Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

'ENNER VALENCİA FENERBAHÇE İLE KONTRAT YENİLEMEYECEK' İDDİASI

Azul, Suarez ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı gündemine aldı. Güney Amerika basınında yer alan haberlerde Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 6 içinde biteceği ve futbolcunun kontrat yenilemeyi düşünmediği aktarıldı. Bu nedenle futbolcunun Cruz Azul için cazip bir oyuncu olduğu vurgulandı.