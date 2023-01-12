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Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

Enner Valencia için sıraya girdiler! Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe, bir taraftan transfer çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da kadrodaki oyuncularına çeşitli teklifler geliyor. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen tecrübeli oyuncu Enner Valencia da transfer döneminde öne çıkan isimlerden biri oldu. Peki yıldız isim Fenerbahçe'de kalacak mı, hangi ülkelerden teklifler aldı? İşte Ekvadorlu oyuncunun geleceğiyle ilgili yaşanan sıcak transfer gelişmeleri ve detaylar...

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
12.01.2023 11:29 - Son Güncelleme: 12.01.2023 11:29
Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yer edinen ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda transfer piyasasını genişleten Enner Valencia birçok ülkeden teklif alıyor.

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Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

CRUZ AZUL, ÖNCE SUAREZ'İ TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Meksika Ligi ekiplerinden Cruz Azul, uluslararası düzeyde bilinen ve forvet oyuncusu transfer etmek için harekete geçti. Azul'un öncelikle Luis Suarez'e teklif yaptığı, Uruguaylı futbolcunun ise teklifi reddederek Brezilya ekibi Gremio'ya gittiği ifade edildi.

Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

'ENNER VALENCİA FENERBAHÇE İLE KONTRAT YENİLEMEYECEK' İDDİASI

Azul, Suarez ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı gündemine aldı. Güney Amerika basınında yer alan haberlerde Enner Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 6 içinde biteceği ve futbolcunun kontrat yenilemeyi düşünmediği aktarıldı. Bu nedenle futbolcunun Cruz Azul için cazip bir oyuncu olduğu vurgulandı.

Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

VALENCIA'NIN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe'de bu sezon 25 maçta 15 gol atıp 4 asist yapan, Katar'daki Dünya Kupası'nda ise ev sahibine 2, Hollanda'ya da 1 gol atan Enner Valencia'ya ilgi gösteren kulüpler, Cruz Azul ile sınırlı değil. Oyuncu birçok ülkeden kulübün radarında.

Enner Valencia için sıraya girdiler! Yeni adresi neresi olacak

RIVER VE INTERNACIONAL DE DEVREDE

Brezilya'dan Internacional Kulübü, Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan Arjantin basınında da Enner Valencia'ya River Plate'in yoğun ilgi gösterdiği belirtişdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımların da hakkında araştırma yaptığı futbolcunun kariyerine Tangocular ile birlikte devam edebileceği iddia ediliyor.

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