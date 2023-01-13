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Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

Beşiktaş Hollandalı golcü Wout Weghorst'ın ayrılmasının ardından rotayı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a çevirdi. Takvim.com.tr Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçerek Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastığını yazmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.01.2023 18:28 - Son Güncelleme: 13.01.2023 18:41
Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a yeniden kavuşuyor!

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Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında attığı golün ardından Siyah-Beyazlı taraftarlarla vedalaşan Wout Weghorst Beşiktaş ile yollarını ayırdı.

TAKVİM.COM.TR YAZDI. BEŞİKTAŞ VINCENT ABOUBAKAR'I İSTİYOR

Takvim.com.tr Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçerek Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastığını yazmıştı.

Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

ANLAŞMA TAMAM

Gelen son dakika bilgisine göre Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Takvim.com.tr'nin daha önce duyurduğ transferde son dakika gelişmesi yaşandı.

KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Aspor'un geçtiği bilgilere göre, prosedürlerin halledilmesi durumunda Beşiktaş, Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile oynanacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

TAKVİM.COM.TR DETAYLARI YAZMIŞTI

Takvim.com.tr'den Emrah Karalinç Beşiktaş'ın Aboubakar ilgisine ilişkin detayları yazmıştı.

Beşiktaş normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Weghorst için 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak.

Kara Kartal, Weghorst'un vedasının ardından ise teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye bastı ve Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı.

Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

VINCENT ABOUBAKAR CRISTIANO RONALDO'NUN KURBANI OLDU

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferinin ardından gözden düşen 30 yaşındaki Vincent Aboubakar, Portekizli oyuncunun takıma gelmesinin ardından Al Nassr yöneticilerinin kendisine olan yaklaşımından rahatsız oldu.

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