Anlaşma tamam! Vincent Aboubakar Beşiktaş’a geliyor... Kaç yıllık sözleşme imzalanacak?

TAKVİM.COM.TR DETAYLARI YAZMIŞTI

Takvim.com.tr'den Emrah Karalinç Beşiktaş'ın Aboubakar ilgisine ilişkin detayları yazmıştı.

Beşiktaş normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Weghorst için 3 milyon euro civarında bir gelir elde etmiş olacak.

Kara Kartal, Weghorst'un vedasının ardından ise teknik heyetin raporu doğrultusunda düğmeye bastı ve Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı.