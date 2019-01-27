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Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

Dubai seferinden eli boş dönen Galatasaray'da Pato ve Alan transferleri çıkmaza girince yöneldiği bir başka dünya yıldızının transerini bitirmek üzere... İşte transfere dair ayrıntılar...

27.01.2019 21:04 - Son Güncelleme: 27.01.2019 21:12
Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

Yılan hikayesine dönen Alan ve Pato transferlerinde mutlu sona ulaşmaya yakın olan ancak kalan pürüzleri çözmek için yoğun çaba sarfetmesine rağmen transferi bir türlü tamamlayamayan Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı...

Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

Cim Bom, Bafetimbi Gomis'i unutturacak ismi sonunda buldu...

Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

Ocak ayı transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala hala golcü transferinin gerçekleştiremeyen Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibinin dünya yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı.

Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...

TORINO'DA İŞLER İYİ GİTMEDİ
Simone Zaza!... Torino'ya sezon başında Valencia'dan kiralanan ancak ilk 11'e girmekte zorlanan yıldız forvet, 18 maçta 1 gol-4 asist üretti.

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