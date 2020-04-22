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Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Galatasaray ile adı özdeşleşen, bir dönem Glasgow Rangers, Blackburn forması giyen Tugay Kerimoğlu'nun adı hala efsaneler arasında. Milli Takımımızda da büyük rol oynayan 49 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, kariyerini daha sonra antrenör olarak sürdürdü. Özel hayatını da gözlerden uzak tutan Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı. Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'nun futbol açıklaması da bir hayli dikkat çekmişti. İşte başta Tugay Kerimoğlu olmak üzere futbolcuların çocukları.

22.04.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





