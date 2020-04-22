Haberler Galeri Spor Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Galatasaray ile adı özdeşleşen, bir dönem Glasgow Rangers, Blackburn forması giyen Tugay Kerimoğlu'nun adı hala efsaneler arasında. Milli Takımımızda da büyük rol oynayan 49 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, kariyerini daha sonra antrenör olarak sürdürdü. Özel hayatını da gözlerden uzak tutan Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı. Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'nun futbol açıklaması da bir hayli dikkat çekmişti. İşte başta Tugay Kerimoğlu olmak üzere futbolcuların çocukları.

22.04.2020 17:43 - Son Güncelleme: 22.04.2020 17:46
Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Galatasaray ve Milli Takım formasıyla adını yazdırdığı başarılarla Türk futbolunun efsane isimlerinden biri Tugay Kerimoğlu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Bir dönem oğlu Berke Kerimoğlu'da futbol oynadı ancak babası gibi olamadı. Farklı bir kariyer tercih eden Berke Kerimoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı.

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım

Berke Kerimoğlu'nun "Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi. Ben de eğitim aldığım konuda, sinemada ilerlemek istiyorum" sözleri çok konuşulmuştu.

Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım
Galatasaray'ın efsanelerinden Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke son haliyle şaşırttı: Babam gibi olamadım
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçeli Mauricio Isla ve eşinin evliliğini koronavirüs kurtardı! Aşk karantinası
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve eşinin evliliğini koronavirüs kurtardı! Aşk karantinası