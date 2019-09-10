Şenol Güneş'ten flaş karar! Eleştirilerin odağı olan o isim Moldova maçında yok!
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6.maçında bugün Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımının sahaya çıkacaı muhtemel 11'ler belli olurken Teknik Direktör Şenol Güneş, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmama kararı aldı. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu ise sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
10.09.2019 07:27
- Son Güncelleme: 10.09.2019 07:27
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6.maçında bugün Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımının sahaya çıkacaı muhtemel 11'ler belli olurken Teknik Direktör Şenol Güneş, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmama kararı aldı.
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