Şenol Güneş'ten Vodafone Park yorumu! "Zemin hızlı oyunu engelledi"

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"İki maçın benzer yanları var. İki takım da savunma anlayışı ön planda olan takım. Andorra daha az hücuma çıkan bir takım. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız. Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın da bunu yapmayı umuyoruz."