Şenol Güneş'ten Vodafone Park yorumu! "Zemin hızlı oyunu engelledi"
A Milli Takım Euro 2020 elemelerinde yoluna devam ediyor. Son olarak Andorra ile karşılaşan milliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sıradaki rakip ise Moldova. Bu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaleci Mert Günok ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Andorra maçının oynandığı Vodafone Park hakkında da konuşan Şenol Güneş "Zemin hızlı oyunu engelledi" dedi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI
"İki maçın benzer yanları var. İki takım da savunma anlayışı ön planda olan takım. Andorra daha az hücuma çıkan bir takım. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız. Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın da bunu yapmayı umuyoruz."
VODAFONE PARK'IN ZEMİNİ HIZLI OYNAMAMIZI ENGELLEDİ
"Vodafone Park zemini mevcut zeminler arasında en kötü olanı... Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel. Şimdi yarın 'Beşiktaş'ın sahası...' diye yazacaksınız."