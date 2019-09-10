Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri grup maçında Moldova'nın konuğu olacak. Andorra'ya içeride son dakikalarda Ozan'ın attığı gol ile deviren Türkiye, bu kez deplasmandan zaferle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak mücadele öncesi Şenol Güneş sahaya sürmeyi planladığı 11'i belirledi. İşte Türkiye'nin Moldova maçı 11'i...

10.09.2019 09:44 - Son Güncelleme: 10.09.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





