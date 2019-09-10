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Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri grup maçında Moldova'nın konuğu olacak. Andorra'ya içeride son dakikalarda Ozan'ın attığı gol ile deviren Türkiye, bu kez deplasmandan zaferle ayrılarak Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir adım atmak istiyor. Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak mücadele öncesi Şenol Güneş sahaya sürmeyi planladığı 11'i belirledi. İşte Türkiye'nin Moldova maçı 11'i...

10.09.2019 09:44 - Son Güncelleme: 10.09.2019 09:44
Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

A Milli Takım, EURO 2020 yolunda mücadelesine devam ediyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ay-yıldızlı ekibimiz, bugün Moldova deplasmanına çıkıyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü Andorra'yı son dakika golüyle deviren Türkiye, Moldova karşısında da 3 puana ulaşmanın planlarını yapıyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği bu önemli 90 dakika saat 21.45'te başlıyor ve TRT 1'den yayınlanıyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz kadro! İşte Milli Takım'ın Moldova maçı 11'i...

MOLDOVA'YA KAYBETMİYORUZ
H Grubu'nda oynanacak bu 6. karşılaşma için dün Moldova'ya giden Türkiye, rakibiyle daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.

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