Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...
Juventus - Roma maçında kahreden görüntü! Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Merih Demiral'ın takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'dan Merih'e destek mesajı gelirken, şimdi tüm gözler Merih'in MR sonuçlarında. Öte yandan Corriere dello Sport'a göre durum hayli ciddi.
Merih Demiral, takımın Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Juventus'tan henüz net bir açıklama gelmezken tüm gözler Merih Demiral'ın MR sonuçlarında.