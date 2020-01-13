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Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

Juventus - Roma maçında kahreden görüntü! Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Merih Demiral'ın takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'dan Merih'e destek mesajı gelirken, şimdi tüm gözler Merih'in MR sonuçlarında. Öte yandan Corriere dello Sport'a göre durum hayli ciddi.

13.01.2020 13:38 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:53
Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

Merih Demiral, takımın Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Juventus'tan henüz net bir açıklama gelmezken tüm gözler Merih Demiral'ın MR sonuçlarında.

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Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

MERİH MR İÇİN SAĞLIK MERKEZİNDE!

Milli yıldızımız Merih Demiral, MR çekilecek kliniğe ulaştı.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

Corriere dello Sport'a göre Merih Demiral'in diz bağlarıyla ilgili ciddi problem var. Resmi açıklama bekleniyor.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

'ÇABUK DÖN!'

Öte yandan Merih Demiral'a meslektaşlarından destek mesajları yağıyor. Onlardan biri de Çağlar Söyüncü oldu.

Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek mesajı! Gözler Merih'in sonuçlarında...

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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