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Roberto Carlos'un sözleri Arda Güler'i şaşırttı! Döndü bir daha baktı

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Röportaj anında genç yıldızın yanında olan Roberto Carlos, Arda Güler'in konuşmasının sonunda sürpriz bir hamle yaptı. İşte genç yeteneği şaşkına çeviren o anlar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 13:00
Roberto Carlos’un sözleri Arda Güler’i şaşırttı! Döndü bir daha baktı 1

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarına devam ediyor.

Roberto Carlos’un sözleri Arda Güler’i şaşırttı! Döndü bir daha baktı 2

Dev maç öncesi heyecan doruktayken Real Madrid oyuncuları da kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Roberto Carlos’un sözleri Arda Güler’i şaşırttı! Döndü bir daha baktı 3

O anlara Real Madrid'in efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos da eşlik etti.

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