Roberto Carlos'un sözleri Arda Güler'i şaşırttı! Döndü bir daha baktı

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Röportaj anında genç yıldızın yanında olan Roberto Carlos, Arda Güler'in konuşmasının sonunda sürpriz bir hamle yaptı. İşte genç yeteneği şaşkına çeviren o anlar...