Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş'ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere

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Galatasaray tarihi bir mücadeleye sahne olan Trendyol 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar dün akşam gerçekleştirdiği törenle Süper Kupa'yı da yanına eleyerek çifte zafer kutlaması gereçekleştirdi.