Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş'ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere

Galatasaray tarihi bir mücadeleye sahne olan Trendyol 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar dün akşam gerçekleştirdiği törenle Süper Kupa'yı da yanına eleyerek çifte zafer kutlaması gereçekleştirdi.
Cimbom sezonun sona ermesiyle birlikte transfere de yöneldi. Listede çok sayıda isim yer alıyor ancka öncelik Okan Buruk'un sözleşmesi.
2 yıllık yapılması beklenen kontratla başarılı teknik adamı kadroda tutmak isteyen yönetim, işi resmiyete kavuşturduktan sonra ise hamlelerine başlayacak.