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Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş'ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, transfere de atak başladı. Orta sahaya önceliğini veren Cimbom'da kanat organizasyonları için de birçok aday bulunuyor. Bir isim var ki Beşiktaş'ın elinden alınabilir. Zira siyah beyazlılar kendisi ile yakından ilgileniyordu ancak Aslan devreye çok büyük kozla girerek öne geçmeyi başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 18:49
Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş’ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere 1

Galatasaray tarihi bir mücadeleye sahne olan Trendyol 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar dün akşam gerçekleştirdiği törenle Süper Kupa'yı da yanına eleyerek çifte zafer kutlaması gereçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş’ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere 2

Cimbom sezonun sona ermesiyle birlikte transfere de yöneldi. Listede çok sayıda isim yer alıyor ancka öncelik Okan Buruk'un sözleşmesi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray Beşiktaş’ın istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor... Kerem Demirbay işi bitirmek üzere 3

2 yıllık yapılması beklenen kontratla başarılı teknik adamı kadroda tutmak isteyen yönetim, işi resmiyete kavuşturduktan sonra ise hamlelerine başlayacak.

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