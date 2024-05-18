Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyada gündem oldu! Fan sayfaları coştu! Evlilik yakın mı? Arda için İspanya'da okuyor

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Real Madrid'e transfer edilmeden önce Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'in özel hayatı da büyük merak konusu. Kız arkadaşı Duru Nayman'a ilişkin ser verip sır veremeyen eski Fenerbahçe yıldızı, sevgilisiyle beraber fotoğraflarını paylaşarak adeta aşkını ilan etti. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fan sayfaları ikiliye dair flaş bir iddia ortaya attı. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda ve Duru evlenecekler mi? İşte tüm detaylar...
Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, yeteneği ile Avrupa devlerinin radarında.
Genç yetenek, gelecek vadeden performansının ardından Temmuz 2023'te İspanya ekibi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, Santiago Bernabeu gibi yıllar boyunca birçok yıldızın eflatun-beyazlı formayla sahne aldığı statta, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen taraftarlar tarafından oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir futbolcu oldu.
AZ SÜREYE RAĞMEN 4 GOL
Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan kaçmayan ve liderlik vasfıyla dikkati çeken Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak'taki İspanya Kral Kupası 3. turunda Arandina karşısında çıktı. İspanya Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Atletico Madrid'e karşı da süre alan Arda, 27 Ocak'ta Las Palmas önünde ilk lig maçında görev yaptı. Arda, 9 maça çıktığı İspanya liginde aldığı az sürede 4 gol kaydetti. Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı lig karşılaşmalarında 71 dakikaya bir gol sığdırdı.