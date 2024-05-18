Arda Güler'in sevgilisi sosyal medyada gündem oldu! Fan sayfaları coştu! Evlilik yakın mı? Arda için İspanya'da okuyor

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Real Madrid'e transfer edilmeden önce Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'in özel hayatı da büyük merak konusu. Kız arkadaşı Duru Nayman'a ilişkin ser verip sır veremeyen eski Fenerbahçe yıldızı, sevgilisiyle beraber fotoğraflarını paylaşarak adeta aşkını ilan etti. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fan sayfaları ikiliye dair flaş bir iddia ortaya attı. Peki Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda ve Duru evlenecekler mi? İşte tüm detaylar...