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Rıdvan Yılmaz İskoçya'nın gündeminde! Takvim'in haberiyle duyurdular

İskoçya Rıdvan Yılmaz haberimizi konuşuyor! İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu ve genç oyuncuya Galatasaray ile Trabzonspor'un da ilgi gösterdiğini TAKVİM okuyucularına duyurmuştu. Söz konusu haberimiz İskoçya basınına da damga vurdu.

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
10.11.2022 15:17 - Son Güncelleme: 10.11.2022 15:17
Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu ve genç oyuncuya Galatasaray ile Trabzonspor'un da ilgi gösterdiğini TAKVİM okuyucularına duyurmuştu.

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Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

Söz konusu haberimiz İskoçya basınına da damga vurdu.

Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

TAKVİM'İN RIDVAN YILMAZ HABERİ, İSKOÇ BASININDA

Rangers'ı yakından takip eden gazeteci George Overhill, Beşiktaş'tan transfer edilen sol bekin geleceğiyle ilgili okuyucularımıza duyurduğumuz haberimizi Ibrox News'in manşetlerine taşıdı.

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Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Söz konusu haberde ayrıca Rıdvan Yılmaz ile aynı mevkide oynayan Borna Barisic'in bir önceki sezon tutarsız bir performans sergilediği, Calvin Bassey'in de Ajax'a satılmasıyla birlikte sol beke güçlü bir ismin getirilmesinin zorunlu hale geldiği ve bu amaçla transfer edilen milli futbolcunun beklentinin altında kaldığına dikkat çekildi.

Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

'İDEAL SENARYO RIDVAN'IN TAKIMDA KALMASI'

Öte yandan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 21 yaşındaki sol beke güvenmek istediği, ideal senaryonun; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta kalması gerektiği şeklinde olduğu ifade edildi.

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