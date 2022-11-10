Rıdvan Yılmaz İskoçya’nın gündeminde! Takvim’in haberiyle duyurdular

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Söz konusu haberde ayrıca Rıdvan Yılmaz ile aynı mevkide oynayan Borna Barisic'in bir önceki sezon tutarsız bir performans sergilediği, Calvin Bassey'in de Ajax'a satılmasıyla birlikte sol beke güçlü bir ismin getirilmesinin zorunlu hale geldiği ve bu amaçla transfer edilen milli futbolcunun beklentinin altında kaldığına dikkat çekildi.