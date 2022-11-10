Rıdvan Yılmaz İskoçya'nın gündeminde! Takvim'in haberiyle duyurdular
İskoçya Rıdvan Yılmaz haberimizi konuşuyor! İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu ve genç oyuncuya Galatasaray ile Trabzonspor'un da ilgi gösterdiğini TAKVİM okuyucularına duyurmuştu. Söz konusu haberimiz İskoçya basınına da damga vurdu.
İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeniden Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu ve genç oyuncuya Galatasaray ile Trabzonspor'un da ilgi gösterdiğini TAKVİM okuyucularına duyurmuştu.
TAKVİM'İN RIDVAN YILMAZ HABERİ, İSKOÇ BASININDA
Rangers'ı yakından takip eden gazeteci George Overhill, Beşiktaş'tan transfer edilen sol bekin geleceğiyle ilgili okuyucularımıza duyurduğumuz haberimizi Ibrox News'in manşetlerine taşıdı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Söz konusu haberde ayrıca Rıdvan Yılmaz ile aynı mevkide oynayan Borna Barisic'in bir önceki sezon tutarsız bir performans sergilediği, Calvin Bassey'in de Ajax'a satılmasıyla birlikte sol beke güçlü bir ismin getirilmesinin zorunlu hale geldiği ve bu amaçla transfer edilen milli futbolcunun beklentinin altında kaldığına dikkat çekildi.
'İDEAL SENARYO RIDVAN'IN TAKIMDA KALMASI'
Öte yandan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un 21 yaşındaki sol beke güvenmek istediği, ideal senaryonun; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta kalması gerektiği şeklinde olduğu ifade edildi.