Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gençlerbirliği’nden flaş Arda Güler açıklaması: Ali Koç ile görüşeceğiz

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BORCU NE KADAR?

Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav vefat ettikten sonra kasada yüklü bir para olduğunu dile getiren Niyazi Akdaş, "Sayın Cavcav ölmeden önce onun yardımcısıydım. Daha sonra göreve oğlu Murat Cavcav geldi. Oğlu geldiğinde 70 milyon euro civarında bir para vardı. Merhum Ahmet Çalık'ın 190 bin dolar çeki vardı. Hepsi bitti. Ayrıca Süper Lig'de oynadıkları zaman alınan paralar ve yapılan transferler de ortada. Kulübün borcu şu anda 190 milyon euro civarında" diye konuştu.