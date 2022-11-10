Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gençlerbirliği'nden flaş Arda Güler açıklaması: Ali Koç ile görüşeceğiz
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler hakkında TAKVİM'e özel ve flaş açıklamalar yaptı. İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı transferleriyle ilgili detayları da anlatan Akdaş, kulübün mevcut borcunu da paylaştı. Öte yandan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler'in geleceği hakkında bir görüşme yapacaklarını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Arda Güler'in geleceği hakkında bir görüşme yapacaklarını ifade eden Niyazi Akdaş, "Fenerbahçe ile yapılan sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 hak talep edebiliyoruz.
Ali Koç ile Arda Güler için görüşeceğiz. Henüz görüşmedik. Belli bir oranda hakkımız var. Bunu konuşacağız. Arda Güler bence en az 50 milyon euro eder. Şu anda etmez ama belli bir zaman içinde edecek. Emin olun. Fenerbahçe şu anda Arda'yı satmaz. Olgunlaştırıp sonra satacaklar" diye konuştu.
"İRFAN CAN'IN SÖZLEŞMESİ KAYBOLMUŞ!"
Niyazi Akdaş, İrfan Can Kahveci hakkında ise "İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e transferinde yüzde 10 payımız vardı. Fenerbahçe'ye 7 milyon euro karşılığında verildi. Ama sözleşmeyi kulübümüzde bulamadık. Göksel Bey (Gümüşdağ) ile görüştüm. Öyle bir sözleşme imzalamadıklarını ifade etti. Ortada bir sözleşme olmadığı için de şu anda öyle bir hak iddia edemiyorum. Durum bu" ifadelerini kullandı.
"TAYLAN KONUSUNDA HAKKIMIZ GASP EDİLDİ"
Taylan Antalyalı konusunda hukuki sürecin sürdüğünü anlatan Gençlerbirliği Başkanı, "Süreç devam ediyor. Taylan Antalyalı'nın transferiyle ilgili olarak Abdurrahim Albayrak açıklamalar yapmıştı. Ben o açıklamaları mahkemeye delil olarak sundum. Albayrak'ın açıklamalarından Taylan Antalyalı konusunda hakkımızın gasp edildiği ortada. Ben bu kulübün hakkını kimseye yedirmem, gasp ettirmem" dedi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BORCU NE KADAR?
Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav vefat ettikten sonra kasada yüklü bir para olduğunu dile getiren Niyazi Akdaş, "Sayın Cavcav ölmeden önce onun yardımcısıydım. Daha sonra göreve oğlu Murat Cavcav geldi. Oğlu geldiğinde 70 milyon euro civarında bir para vardı. Merhum Ahmet Çalık'ın 190 bin dolar çeki vardı. Hepsi bitti. Ayrıca Süper Lig'de oynadıkları zaman alınan paralar ve yapılan transferler de ortada. Kulübün borcu şu anda 190 milyon euro civarında" diye konuştu.
"ALACAĞIMI HİBE EDEBİLİRİM"
Kulüpten ciddi bir miktarda alacağı olduğunu dile getiren Niyazi Akdaş, "Kulüpten şahsi alacağım var. Epey yüklü bir miktar. Şu anda rakamı açıklamak istemiyorum. Hibe edebilirim. Şirketleşme olursa hisse alma durumu olabilir. Ama hibe etmeyi de düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.