Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bir üst tur için kapışacak. Amerika Birleşik Devletleri takımının kadrosunda Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright forma giyecek. ABD'de ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen DeAndre Yedlin de top koşturacak.