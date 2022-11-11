Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig'den tanıdık isimler olacak!
Futbolseverler nefesini tuttu, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı beklemeye geçti. 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Peki, Türkiye'de oynayan ve daha önce oynamış hangi futbolcular milli takımlarında boy gösterecek?
11.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 11.11.2022 14:19
Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda mücadele edecek. Fenerbahçe forması giyen Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia Ekvador formasıyla Katar'da yer alacak. Senegal'de ise Alanyaspor'dan golcü Famara Diedhiou ter dökecek.
C Grubu'nda favorilerden Arjantin ile birlikte Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor. Bu grupta Türkiye'den herhangi bir futbolcu katılmayacak.
Avustralya Milli Takımı'nda, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Aziz Behich yer alacak.