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Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig'den tanıdık isimler olacak!

Futbolseverler nefesini tuttu, 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası'nı beklemeye geçti. 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuva 18 Aralık'ta sona erecek. Peki, Türkiye'de oynayan ve daha önce oynamış hangi futbolcular milli takımlarında boy gösterecek?

Muhammed Güneroğlu
11.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 11.11.2022 14:19
Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda mücadele edecek. Fenerbahçe forması giyen Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia Ekvador formasıyla Katar'da yer alacak. Senegal'de ise Alanyaspor'dan golcü Famara Diedhiou ter dökecek.

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Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

B Grubu'nda İngiltere, İran, ABD ve Galler bir üst tur için kapışacak. Amerika Birleşik Devletleri takımının kadrosunda Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright forma giyecek. ABD'de ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen DeAndre Yedlin de top koşturacak.

Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

C Grubu'nda favorilerden Arjantin ile birlikte Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan yer alıyor. Bu grupta Türkiye'den herhangi bir futbolcu katılmayacak.

Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

D Grubu'nu son şampiyon Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Danimarka ve Tunus oluşturuyor.

Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Spor Toto Süper Lig’den tanıdık isimler olacak!

Avustralya Milli Takımı'nda, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Giresunspor formaları giyen Aziz Behich yer alacak.

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