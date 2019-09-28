Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu!
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu akşam oynanacak maçın hakemi Cüneyt Çakır yönetecek... Türm Türkiye'nin gözünü merakla çevirdiği maçı Rıdvan Dilmen yorumları. 'Falcao mu Muriç mi?' sorusuna ilginç bir yanıt veren Dilmen, muhtemel 11'ler üzerinden değerlendirmede de bulundu.
28.09.2019 11:50
- Son Güncelleme: 28.09.2019 11:59
Rıdvan Dilmen: Galatasaray - Fenerbahçe maçlarının tarihine baktım. Televizyonların dahi olmadığı dönemlerde bile dostluğun güzel yönleri var ama kavga da var.
Bu maçlarda oyuncuların bakışlarına dikkat edin, Falcao da, Gustavo da gelse, Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuşur, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı konuşur.
Veteran maçlarında piknik yaparız biz ama maç başladığında dostluk kalmaz, veteran maçlarında bile kırmızı kartlar havada uçuşur.
Şu anda Fatih Hoca da, Ersun hoca da, oyunculara motivasyon için bir şey yapmaz, yapmasına da gerek yoktur.
"OYNANACAK EN İYİ MAÇ"
Malatya maçında Fatih hocanın rotasyon yapmasının nedeni Fenerbahçe maçıdır. Ben mesela anlatırken, Galatasaray maçlarını farklı anlatırım.