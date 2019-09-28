Dev derbiye saatler kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri!
Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. Peki iki takımdaki son gelişmeler neler? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...
28.09.2019 05:20
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