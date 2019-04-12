Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde
Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer hazırlıklarını yürütüyor. Irak Ligi'nde mücadele eden Al-Shorta kulübünün 2. Başkanı Wahab Al-Taei, kulübünde forma giyen Mohanad Ali için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı.
12.04.2019 15:15
- Son Güncelleme: 12.04.2019 15:16
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.
Yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Kırmızılılarda tüm yük teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibine kalmış durumda.
Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak Cimbom, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.
Sezon sonunda 7 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek Galatasaray'ın kadrosunda radikal değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Tüm bunlar yaşanırken Irak Ligi'nde mücadele eden Al-Shorta takımının İkinci Başkanı Wahab Al-Taei'den sürpriz bir Galatasaray iddiasi geldi.