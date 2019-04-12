Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer hazırlıklarını yürütüyor. Irak Ligi'nde mücadele eden Al-Shorta kulübünün 2. Başkanı Wahab Al-Taei, kulübünde forma giyen Mohanad Ali için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı.

12.04.2019 15:15 - Son Güncelleme: 12.04.2019 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





