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Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer hazırlıklarını yürütüyor. Irak Ligi'nde mücadele eden Al-Shorta kulübünün 2. Başkanı Wahab Al-Taei, kulübünde forma giyen Mohanad Ali için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı.

12.04.2019 15:15 - Son Güncelleme: 12.04.2019 15:16
Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Yönetimin idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Kırmızılılarda tüm yük teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibine kalmış durumda.

Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak Cimbom, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Sezon sonunda 7 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek Galatasaray'ın kadrosunda radikal değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Resmen açıkladılar! Galatasaray Iraklı Mohanad Ali'nin peşinde

Tüm bunlar yaşanırken Irak Ligi'nde mücadele eden Al-Shorta takımının İkinci Başkanı Wahab Al-Taei'den sürpriz bir Galatasaray iddiasi geldi.

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