Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Duyanlar hayret ediyor!

Birazdan bildiklerinizi unutacaksınız. Kabağı nasıl bilirdiniz? Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan bir sebze. Yani bu demek oluyor ki kabağı yanlış tanıdınız. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı. Şimdi, bu duruma göre tanımlamaları baştan yapacağız. İşte meyve sınıfına giren sebze sandığımız meyveler;

Kabak