Biz onu bunca yıl sebze sandık ama... Duyanlar hayret ediyor!
Yepyeni bir şey öğrenmeye hazır mısınız? Bunca zamandır mutfağımıza sebze diye soktuğumuz pek çok besin, bizleri göz göre göre kandırmış. Nasıl mı? İşte duyanların bir yaşına daha girdiği o gerçek.
12.04.2019 15:48
- Son Güncelleme: 12.04.2019 16:00
Birazdan bildiklerinizi unutacaksınız. Kabağı nasıl bilirdiniz? Özellikle diyetlerin vazgeçilmezi olan bir sebze. Yani bu demek oluyor ki kabağı yanlış tanıdınız. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda çekirdeği olan besinler meyve, kök olanlar ise sebze olarak tanımlandı. Şimdi, bu duruma göre tanımlamaları baştan yapacağız. İşte meyve sınıfına giren sebze sandığımız meyveler;
Kabak
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