Real Madrid gözünü Türk yıldıza dikti! Zidane onu istiyor
Geçtiğimiz günlerde ikinci Zinedine Zidane dönemine start veren Real Madrid büyük transfer harekatı için pek çok yıldızı gözüne kestirdi. Real Madrid'in transfer etmek istediği bir Türk yıldız da olduğu iddia edildi. İşte herkesin konuşacağı transfer sürprizi ve çılgın bütçe...
29.03.2019 16:00
- Son Güncelleme: 29.03.2019 16:11
Real Madrid'e 3'ü üst üste Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 kupa kazandıran Fransız teknik adam Zinedine Zidane, geçen sezonun sonunda ayrıldığı kulübüne geri döndü...
Kendisini 2022'ye kadar eflatun beyazlılara bağlayan imzayı atan Zidane, "Real Madrid tekrar eski ruhunu kazandığında bazı şeyler tekrardan yer değiştirecek ve bazı takımlara gereken ders verilecek." demişti.
Real Madrid bu doğrultuda önümüzdeki sezon için transfer listesini büyük ölçüde hazırladı ve Zidane'a astronomik bir bütçe planı yaptı.
Barcelona'nın egemenliğine son vermek isteyen Başkan Perez, tekrar zirveye yerleşmek adına kesenin ağzını açmaya karar verdi.
Başkanı arkası alan Zizu da göreve gelir gelmez Real Madrid'in ilk transferini açıkladı.