Real Madrid gözünü Türk yıldıza dikti! Zidane onu istiyor

Geçtiğimiz günlerde ikinci Zinedine Zidane dönemine start veren Real Madrid büyük transfer harekatı için pek çok yıldızı gözüne kestirdi. Real Madrid'in transfer etmek istediği bir Türk yıldız da olduğu iddia edildi. ​İşte herkesin konuşacağı transfer sürprizi ve çılgın bütçe...

29.03.2019 16:00 - Son Güncelleme: 29.03.2019 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





