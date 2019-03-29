Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı
Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.
29.03.2019 17:43
- Son Güncelleme: 29.03.2019 17:47
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mali ve İdari Genel Kurul'da başkan Mustafa Cengiz'in idari açıdan ibra edilmemesiyle çalkantılı günler geçiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinden dolayı tüzük gereği 30 gün içerisinde seçime gidecek.
Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda tüm yük teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibine kalmış durumda.
GOMIS GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Yaşadığı aksiliklere rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e satılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in takıma geri döneceği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.