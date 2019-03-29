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Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermiyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilmişti. Konu ile ilgili Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.

29.03.2019 17:43 - Son Güncelleme: 29.03.2019 17:47
Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mali ve İdari Genel Kurul'da başkan Mustafa Cengiz'in idari açıdan ibra edilmemesiyle çalkantılı günler geçiriyor.

Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Sarı-kırmızılılar, Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinden dolayı tüzük gereği 30 gün içerisinde seçime gidecek.

Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda tüm yük teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibine kalmış durumda.

Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

GOMIS GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yaşadığı aksiliklere rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e satılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in takıma geri döneceği iddia edilmişti.

Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor? Açıkladı

Konuyla ilgili Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.

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