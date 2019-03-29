Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor. Milli Takım'a çağırılan ama süre alamayan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta da forma şansı bulamıyordu. Oğuzhan'ın, bir sonraki durağı Hollanda olacak. Ancak yıldız ismin ayrılmak için tek bir şartı bulunuyor...
29.03.2019 14:44
- Son Güncelleme: 29.03.2019 14:50
Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor...
Beşiktaş'a FEDA döneminde gelen ve siyah-beyazlı forma altında iki şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajerlerinin, yeni sezon için birçok kulüple temas halinde olduğu ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Hollanda'da AZ Alkmaar'ın altyapısından yetişen 26 yaşındaki Oğuzhan için Ajax ile görüştüğü belirlenen menajerlerin, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile de temas kurduğu öğrenildi.
Menajerlik yetkisini uzun süre önce bir Hollandalı şirkete veren Oğuzhan için arayışlarda olan menajerlerin, yetenekli oyuncunun artık Beşiktaş'ta kalmasını istemediği ileri sürüldü.
Oğuzhan'a kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan menajerlerin, sezon bitiminde Beşiktaş Yönetimi'ne bir kaç tane somut teklif getirecekleri ifade edildi.