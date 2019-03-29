Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor. Milli Takım'a çağırılan ama süre alamayan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta da forma şansı bulamıyordu. Oğuzhan'ın, bir sonraki durağı Hollanda olacak. Ancak yıldız ismin ayrılmak için tek bir şartı bulunuyor...

29.03.2019 14:44 - Son Güncelleme: 29.03.2019 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





