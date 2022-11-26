Polonya, Suudi Arabistan’ı devirdi: Robert Lewandowski, Dünya Kupası’ndali ilk golünü attı gözyaşlarını tutamadı

LEWANDOWSKI DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Rakibine göre daha seyrek ama tehlikeli ataklar geliştiren Polonya, 63. dakikada direği aşamadı. Sol taraftan Frankowski'nin ortaladığı topa iyi yükselen Milik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82. dakikada kendi yarı alanından çıkmak için hazırlık yapan Suudi Arabistan'da, Al Malki'nin hatasını affetmeyen ve topu kontrol eden Lewandowski, ceza alanına girer girmez kaleci Al Owais'in altından meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.