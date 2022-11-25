Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal'dan Manchester United ve Liverpool için açıklama
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United ve Liverpool'un satışı geride bıraktığımız günlerde çokça konuşuldu. Söz konusu iki kulübün sahibi, potansiyel satışları araştırırken dikkati çeken bir açıklama Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal'dan geldi.
Hatırlanacağı üzere 2021 yılı Ekim ayında Suudi Kamu Yatırım Fonu tarafından desteklenen bir devralma işlemi gerçekleşmiş ve Newcastle United'ın yeni sahipleri Suudi Arabistan'dan olmuştu.
"KESİNLİKLE DESTEKLERİM"
Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal, dünyaca ünlü iki kulübün alınması konusunda Suudi Arabistan'dan yapılacak teklifleri 'kesinlikle' destekleyeceğini açıkladı.
UNITED VE LIVERPOOL İÇİN MESAJ
BBC Sport'a konuşan Abdulaziz bin Turki Al Faisal, "Premier Lig; Suudi Arabistan'da ve bölgede en çok izlenen lig. Açıkçası çok sayıda Premier Lig taraftarı var. Suudi Arabistan'dan United ve Liverpool'un satın alınması ile ilgili bir hamle olursa kesinlikle destekleyeceğiz. Bunun spora da olumlu yansıyacağını biliyoruz. Bunu yapmak isteyen bir yatırımcı varsa ve gereken rakama da ulaşılırsa neden olmasın" diye konuştu.
"NEWCASTLE'IN HEDEFLERİ BÜYÜK"
Bu arada Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Newcastle United'ın Premier Lig'de 31 Ağustos'tan bu yana hiçbir maçta yenilmemesi istatistiği ile ilgili olarak, "Mükemmel bir iş çıkardılar. Daha gidecekleri çok yol var. Ama doğru kişileri takıma aldılar. Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için çok çabalıyorlar. Bu yüzden Newcastle United için parlak bir gelecek olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
RONALDO İÇİN FLAŞ SÖZLER
Yakın zamanda Manchester United ile Cristiano Ronaldo'nun yolları ayrılmıştı. Prens Abdülaziz, Portekizli süper yıldızın bir Suudi kulübüne transfer olmasına sevineceğini de dile getirdi. 37 yaşındaki futbolcu Manchester United yönetimi, menajer Erik ten Hag ve takım arkadaşlarıyla ilgili tüm dünyada konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Daha sonra Ronaldo ile yollar ayrıldı.
DAHA ÖNCE ASTRONOMİK BİR TEKLİF ALMIŞTI
Yaz döneminde Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan 305 milyon sterlinlik bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği konuşulmuştu. Bu anlaşma sağlanmış olsaydı, Ronaldo dünyanın en çok kazanan futbolcusu olarak kayıtlara geçecekti.
"RONALDO NEDEN OLMASIN?"
Öte yandan İspanya'dan Marca Gazetesi, Al-Hilal'in Ronaldo'ya 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini yazdı. Prens Abdülaziz bu konuda, "Her şey mümkün. Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını çok isterim. Ronaldo, Suudi Arabistan'daki gençlere ilham verecektir. Burada ciddi bir hayran kitlesine sahip" dedi.
DÜNYA KUPASI HEDEFLERİ
Son olarak Prens Abdülaziz, Asya Kupası'na ev sahipliği yapmanın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası için de teklif verme şansının artacağı kanaatini taşıyor. Katar'ın şu ana kadar iyi bir ev sahipliği yaptığını belirten Prens, "Neden olmasın? Kim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istemez ki?" diyerek sözlerini tamamladı.