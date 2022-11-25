Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal’dan Manchester United ve Liverpool için açıklama

DAHA ÖNCE ASTRONOMİK BİR TEKLİF ALMIŞTI

Yaz döneminde Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan 305 milyon sterlinlik bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği konuşulmuştu. Bu anlaşma sağlanmış olsaydı, Ronaldo dünyanın en çok kazanan futbolcusu olarak kayıtlara geçecekti.

"RONALDO NEDEN OLMASIN?"

Öte yandan İspanya'dan Marca Gazetesi, Al-Hilal'in Ronaldo'ya 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini yazdı. Prens Abdülaziz bu konuda, "Her şey mümkün. Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını çok isterim. Ronaldo, Suudi Arabistan'daki gençlere ilham verecektir. Burada ciddi bir hayran kitlesine sahip" dedi.