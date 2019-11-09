Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Maç sırasında...

Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla Süper Lig'in lideri. Maç sırasında ise Ersun Yanal ve Ozan Tufan arasında ilginç bir gerginlik yaşandı. Bu sezon Kanarya'nın en çok verim aldığı oyuncularından biri olan Ozan Tudan, Ersun Yanal'a tepki gösterdi. İşte olayın ayrıntıları...

09.11.2019 10:02 - Son Güncelleme: 09.11.2019 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





