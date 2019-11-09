Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a şok tepki! Maç sırasında...
Süper Lig'in 11.haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla Süper Lig'in lideri. Maç sırasında ise Ersun Yanal ve Ozan Tufan arasında ilginç bir gerginlik yaşandı. Bu sezon Kanarya'nın en çok verim aldığı oyuncularından biri olan Ozan Tudan, Ersun Yanal'a tepki gösterdi. İşte olayın ayrıntıları...
09.11.2019 10:02
- Son Güncelleme: 09.11.2019 10:03
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu ve gergin geçen maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. ve 44. dakikalarda penaltılardan Vedat Muriç ve 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 37. dakikada Khalili ve 56. dakikada Ben Youssef attı.
43. dakikada Luiz Gustavo, kafa vuruşu sonrasında elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ali Palabıyık, VAR'a gittikten sonra penaltı kararını verdi.
Öte yandan Kasımpaşa'da 45. dakikada Karim Hafez 2. sarından, Fenerbahçe'de Isla 73. dakikada direkt kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maç eksiği bulunan Alanyaspor'un 19 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada kaldı.