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Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık yenilgiyi değerlendiren Emre Bol, Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. A Spor'da yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'da yaşanan sorun ve krizlere de değindi.

08.11.2019 17:01 - Son Güncelleme: 08.11.2019 17:01
Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-0'lık Real Madrid yenilgisini değerlendiren Emre Bol, Fatih Terim'le ilgili flaş yorumlarda bulundu. A Spor'da yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'ın Fatih Terim'le yolların ayrılması ya da Terim'in kendisinin sorumluluk alarak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bol ayrıca sarı kırmızılı takımda yaşanan sorunlara ve krizlere de değindi. İşte o sözler...

Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

Bunun adı rezillik. Avrupa'ya rezil oluyoruz. Galatasaray averaj takımı oldu. Böyle mi tanıtacağız ülkemizin futbolunu?

Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

Bir teknik direktörün gönderilmesi için daha ne olması lazım? Galatasaray'ın başına daha ne gelmesi lazım. Futbolcular oynamıyor diye bir şey yok, oynatacaksın.

Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

Galatasaray iyi, kaliteli takım. Nzonzi, Seri, Belhanda, Feghouli piyasası olan üst düzey oyuncular. Bunları kullanamayan Fatih Terim.

Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek

İçeride oyuncularla ilgili bir sürü sıkıntılar olduğu söyleniyor. Yönetimle Fatih Terim arasında sıkıntılar olduğunu, oyuncular arasında gruplaşmalar olduğunu duyuyoruz. Bunun da yansıması böyle oluyor.

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