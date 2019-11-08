Canlı yayında flaş iddia: Fatih Terim istifa edecek
Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık yenilgiyi değerlendiren Emre Bol, Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. A Spor'da yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'da yaşanan sorun ve krizlere de değindi.
08.11.2019 17:01
- Son Güncelleme: 08.11.2019 17:01
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-0'lık Real Madrid yenilgisini değerlendiren Emre Bol, Fatih Terim'le ilgili flaş yorumlarda bulundu. A Spor'da yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'ın Fatih Terim'le yolların ayrılması ya da Terim'in kendisinin sorumluluk alarak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bol ayrıca sarı kırmızılı takımda yaşanan sorunlara ve krizlere de değindi. İşte o sözler...
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