Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Sezon başından bu yana bir türlü yükselen ivmeye geçemeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetsiz elenen Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Bu krizlerden biri de, sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao. Son olarak Paris Saint Germain maçında sahaya çıkan ve 40 güne yakın süredir forma giymeyen Falcao'nun akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim faydalanamadığı yıldızını kafasında silerken, yerine transfer edilmesi beklenen isim de belli oldu...

09.11.2019 11:57 - Son Güncelleme: 09.11.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





