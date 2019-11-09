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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Sezon başından bu yana bir türlü yükselen ivmeye geçemeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyetsiz elenen Galatasaray'da kriz bitmek bilmiyor. Bu krizlerden biri de, sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao. Son olarak Paris Saint Germain maçında sahaya çıkan ve 40 güne yakın süredir forma giymeyen Falcao'nun akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim faydalanamadığı yıldızını kafasında silerken, yerine transfer edilmesi beklenen isim de belli oldu...

09.11.2019 11:57 - Son Güncelleme: 09.11.2019 12:03
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Falcao'nun durumu tartışma konusu...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Sarı-kırmızılıların neredeyse transfer döneminin tamamında kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Falcao, beklentilerin uzağında kaldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Galatasaray formasını giydiği ilk karşılaşma olan Kasımpaşa maçında istekli bir görüntü çizen Falcao, tek golünü de bu karşılaşmada atmıştı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Ancak Kolombiyalı yıldız daha sonra gösterdiği etkisiz performansla tartışma konusu oldu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Falcao'yu değil o milli yıldızı istiyor!

Taraftarlar Falcao'ya yeterince top gelmediğini savunurken, Kolombiyalı yıldızın Galatasaray'a sakat olarak geldiği haberleri de camiada şok etkisi yaratmıştı.

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