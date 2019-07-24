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Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı. Tutto Mercato'nun da Falcao'nun Sarı-Kırmızılılara çok yakın olduğu haberleri Galatasaraylı taraftarları sevince boğdu. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Falcao transferine dair tepkileri...

24.07.2019 01:39 - Son Güncelleme: 24.07.2019 01:39
Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Galatasaray'ın Falcao ısrarı sürüyor. Son gelen haberler üzerine #FalcaoParcalıyıGiyecek hashtagi başlatan Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Falcao'ya çağrılarını sürdürüyor.

Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar...

Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Monaco'nun Falcao kararı sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
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