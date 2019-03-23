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Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu. Peki Ozan Kabak Galatasaray'a geri dönecek mi? Stuttgart'a transfer olan ve sarı-kırmızılılara önemli bir transfer kaynağı yaratan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

23.03.2019 10:17 - Son Güncelleme: 23.03.2019 10:21
Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen genç stoper, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Roma ve Manchester United gibi takımların talip olduğu söylenen Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.

Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Alman ekibinde iyi bir performans gösteren milli futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönebilir.

Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Düşme potasında yer alan Stuttgart, 8 haftada hemen üstünde yer alan Schalke'yi geçemezse küme düşecek.

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