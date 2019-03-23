Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu. Peki Ozan Kabak Galatasaray'a geri dönecek mi? Stuttgart'a transfer olan ve sarı-kırmızılılara önemli bir transfer kaynağı yaratan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

23.03.2019 10:17 - Son Güncelleme: 23.03.2019 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





