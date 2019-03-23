Ozan Kabak Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte o anlaşma!
Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu. Peki Ozan Kabak Galatasaray'a geri dönecek mi? Stuttgart'a transfer olan ve sarı-kırmızılılara önemli bir transfer kaynağı yaratan Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
23.03.2019 10:17
- Son Güncelleme: 23.03.2019 10:21
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen genç stoper, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.
Roma ve Manchester United gibi takımların talip olduğu söylenen Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.
Alman ekibinde iyi bir performans gösteren milli futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönebilir.
Düşme potasında yer alan Stuttgart, 8 haftada hemen üstünde yer alan Schalke'yi geçemezse küme düşecek.