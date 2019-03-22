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Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Sezon sona ermeden Spor Toto Süper Lig'de hareketli günler yaşanmaya başladı bile. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan Serdar Aziz'i, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı kadrosuna katması sonrası yine sıcak bir temas yaşanıyor. Beşiktaş'a gideceği iddia edilen Galatasaraylı yıldız transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

22.03.2019 19:25 - Son Güncelleme: 22.03.2019 19:25
Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bomba transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Galatasaray yönetimin henüz sözleşmesini uzatmadığı futbolcunun ezeli rakip Beşiktaş'a kaptırılması gündeme geldi.

Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Fatih Terim'in kozları arasında yer alan futbolcu iddialar sonrası Beşiktaş'a transfer cevabı verdi.

Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Futbol Arena'nın haberine göre; Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, ülke basınına Türkiye kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Martin Linnes'in Galatasaray ve Beşiktaş sözleri dikkat çekti.

Galatasaraylı Martin Linnes'ten Beşiktaş itirafı!

Sözleşmesinin bitmesine kısa bir süre kalan Martin Linnes açıklamalarında, "Ben Beşiktaş hakkında bir şey duymadım. Ama herkes beni arayıp Beşiktaş iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

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