Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar
Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları.
23.03.2019 11:31
- Son Güncelleme: 23.03.2019 11:37
Galatasaray'da Mali Genel Kurul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili de konuşan Cengiz, 1 milyar TL'lik müjde de verdi... İşte açıklamaları...
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