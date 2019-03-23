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Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in o açıklamaları.

23.03.2019 11:31 - Son Güncelleme: 23.03.2019 11:37
Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

Galatasaray'da Mali Genel Kurul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili de konuşan Cengiz, 1 milyar TL'lik müjde de verdi... İşte açıklamaları...

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Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

"Gelirlerimizde yüzde 90 oranında artış sağladık ve giderlerimizde de yüzde 30 oranında düşüş sağladık."

Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

BONSERVİS GELİRİ 230, ŞAMPİYONLAR LİGİ 202 VE GİŞE GELİRİ 170 MİLYON TL
"14 ay için 2 milyar 225 milyon tahsilat yaptık. Bonservis gelirlerinde de yükseldik. 230 milyon TL'lik bonservis ücreti kazandık. Şampiyonlar Ligi'nden 202 milyon TL, gişe gelirlerin 170 milyon TL gelir elde ettik."

Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

"Ben çok zor bir zamanda göreve geldim. Eski başkanlarımızın hepsi ellerini taşın altına koydular ve Galatasarayımızı bu günlere getirdiler. Benden önceki tüm başkanlarıma ve sizlere bizleri bugünlere taşıdığınız için teşekkür ederim."

Galatasaray Mali Kurulu'nda Başkan Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

BİZE CEZA VEREBİLİRLERDİ
"Biz 4 yıllık yapılandırma anlaşmasını yaptıktan sonra UEFA içinde bir üst organ itiraz etti. Bu organ isteseydi bize ceza verebilirdi. Bir anlamda çok sıkı mücadele verdik."

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