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Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika'nın Standar Liege takımından transfer ettiği Jackson Muleka, golleriyle Süper Lig'i kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan ve ligdeki gol sayısını 11'e çıkaran Demokratik Kongolu futbolcu, Kasımpaşa'daki gol performansı ile Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de dakika başına en çok gol atan isim oldu. Bayern Münihli Robert Lewandowski ve Real Madridli Karim Benzama gibi yıldızları geride bıraktı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
26.04.2022 12:44 - Son Güncelleme: 26.04.2022 12:45
Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Süper Lig'de Jackson Muleka fırtınası esiyor. Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Belçika'nın Standard Liege takımından kiraladığı 22 yaşındaki Muleka, attığı gollerle hem takımını sırtlıyor hem de lige adeta damgasını vuruyor.

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Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Son olarak Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta takımının iki golüne imzasını atan Jackson Muleka, Süper Lig'de çıktığı 10. maçta 11 golünü kaydederek önemli bir başarıya imza attı.

Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Devre arasında takıma katılmasına rağmen ligde bitime 4 maç kala gol krallığı yarışına ortak olan Muleka, sahada kaldığı dakika başına attığı golle ise Avrupa'da dahi kendisine rakip tanımıyor.

Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 64 dakikada bir gol sevinci yaşayan Muleka, bu alanda Türkiye'de zirvede olmakla kalmadı, Avrupa'nın 5 büyük liginde gol krallığında zirvede olan dünyaca ünlü yıldızları da solladı.

Ne Lewandowski ne Benzema... Avrupa’nın en iyisi Jackson Muleka!

Kasımpaşalı Jackson Muleka, Süper Lig'de 64 dakikada bir gol atarken, Avrupa liglerinin şu an için en golcü ismi olan Robert Lewandowski, 31 lig maçında 33 gol attı ve her 81 dakikaya 1 gol sığdırdı.

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