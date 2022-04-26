Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

