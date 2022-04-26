RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Spor Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bordo mavili taraftarlar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. İftar rezervasyonları dolarken şehrin nüfusu ise 3 katına çıktı.

DHA
26.04.2022 09:43 - Son Güncelleme: 26.04.2022 10:35
Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor.

Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı. Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor.

Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

'UÇAKLAR EK SEFERLER BAŞLATTI, OTELLER DOLDU'
Kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, "Şu an için Trabzon karnavala hazırlanıyor. Trabzon'a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon'a geliyor.

Trabzon artık şampiyonluğu bekliyor! Boş uçak kalmadı oteller yüzde 100 dolu

Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü artık otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var, turizm zamanındayız zaten otellerde hareketlilik söz konusuydu ama şampiyonluğun ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için yıllardır bekleyen taraftarlar kente geliyorlar.

SON DAKİKA