Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler
Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş forması giyen 20 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, performansı ile Avrupa kulüplerini yarışa soktu. Genç yıldızı transfer etmek isteyen birçok ekip bulunurken, Alman devi Eintracht Frankfurt yıldız ismi izlemek için Kasımpaşa maçına geldi. İşte detaylar...
26.04.2022 15:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 15:18
Beşiktaş'taki performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un izleme komitesi, son dönemin dikkat çeken ismi Rıdvan Yılmaz için Vodafone Park'a geldi.
Fotomac.com.tr'nin haberine göre Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan A Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'un haricinde Tottenham, Stutgart ve Braga'nın ilgisi devam ediyor.