RAMAZAN İMSAKİYE
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Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş forması giyen 20 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, performansı ile Avrupa kulüplerini yarışa soktu. Genç yıldızı transfer etmek isteyen birçok ekip bulunurken, Alman devi Eintracht Frankfurt yıldız ismi izlemek için Kasımpaşa maçına geldi. İşte detaylar...

26.04.2022 15:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 15:18
Alman devi Beşiktaş’ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul’a geldiler

Beşiktaş'taki performansıyla transferin gözdesi konumuna gelen Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

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Alman devi Beşiktaş’ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul’a geldiler

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un izleme komitesi, son dönemin dikkat çeken ismi Rıdvan Yılmaz için Vodafone Park'a geldi.

Alman devi Beşiktaş’ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul’a geldiler

Kasımpaşa karşısında etkisiz görüntü sergileyen 20 yaşındaki sol bek, yerini Umut Meraş'a bıraktı.

Alman devi Beşiktaş’ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul’a geldiler

Fotomac.com.tr'nin haberine göre Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan A Milli futbolcu için Eintracht Frankfurt'un haricinde Tottenham, Stutgart ve Braga'nın ilgisi devam ediyor.

Alman devi Beşiktaş’ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul’a geldiler

Genç futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 gol, 4 asist katkısı sağladı. Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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