Moussa Dembele için sıkı pazarlık! Fenerbahçe'den takas teklifi
7 sezondur devam eden şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de golcü için arayışlar sürüyor. Pereira'nın raporu doğrultusunda çalışan yönetim, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele için girişimleri sıklaştırdı. İşte detaylar...
15.08.2021 10:09
- Son Güncelleme: 15.08.2021 10:09
Uzun süredir güçlü ve bitirici bir forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, hedefini belirledi ve harekete geçti...
Bir süredir gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen sarı-lacivertlilerde bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı.
Sabah'ın haberine göre; Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak. Üstelik transferde Fenerbahçe'nin avantajı oldukça fazla. Çünkü Fransız kulübü de sarı-lacivertlilerin iki oyuncusunu gözüne kestirmiş durumda.