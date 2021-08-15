Moussa Dembele için sıkı pazarlık! Fenerbahçe’den takas teklifi

LYON DA PELKAS VE OZAN'I İSTİYOR

Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi.