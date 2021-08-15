Fenerbahçe lige iyi başlamak istiyor! İşte Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 11’leri...

VALENCIA VE PELKAS YOK

Omzu çıkan Pelkas, ağrıları devam eden Valencia ve Mert Hakan, Adana kafilesinde yer almadı. Takıma yeni katılan stoper Min-Jae Kim de İstanbul'da bırakıldı. İleri üçlünün solunda bugün İrfan Can, forvette Serdar Dursun olacak. Sol stoperde de Novak oynayacak.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ